В Вологде пенсионерка пострадала в ДТП с участием автобуса и иномарки

В Вологде 72-летняя женщина пострадала при столкновении автобуса НЕФАЗ и автомобиля «Ниссан Кашкай».

ДТП произошло у дома № 14а на улице Конева 20 мая около 12:05. По предварительной версии, 48-летний водитель легковушки подрезал НЕФАЗ, из-за чего произошло столкновение, и автобус выехал на тротуар. У мужчины имелись признаки опьянения. Он отказался от медосвидетельствования. За отказ на него составили протокол, и теперь ему грозит лишение прав на срок до двух лет и до 30 тысяч рублей штрафа.

Пострадавшую — пассажирку автобуса — с травмами различной степени тяжести доставили в больницу. Кроме неё в салоне находилось ещё 40 человек. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.