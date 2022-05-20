В Белозерске пьяный водитель въехал в забор жилого дома

В Белозерске автомобиль «Ниссан Альмера» въехал в забор жилого дома № 103 на улице Карла Маркса.

ДТП произошло 20 мая около 3:00. По предварительной информации, 25-летний водитель не справился с управлением. У мужчины имелись признаки опьянения. В результате аварии он получил травмы.

«Как пояснил мужчина, он пытался объехать собаку, которая вышла на проезжую часть», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

На водителя составили протоколы за пьяное вождение и нарушение ПДД, повлёкшее вред здоровью. Обстоятельства ДТП устанавливаются.