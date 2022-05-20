Сбор подгузников и средства личной гигиены для подопечных детских домов проходит в Вологде в рамках всероссийской благотворительной акции «Сухая попа». Сбор приурочен к 1 июня – Дню защиты детей.

В Вологде организатором акции выступает благотворительный проект «КругОвороТ».

Детские дома обеспечиваются средствами личной гигиены за счет бюджета. Но, по словам организаторов акции, необходимость в них все равно остается.

В этом году в Вологде акция проходит в поддержку областного учреждения здравоохранения «Дом ребенка специализированный № 1».

Чем можно помочь:

Для малышей: памперсы № 3,4,5,6, влажные салфетки, жидкое мыло и детский шампунь, ватные палочки и ватные диски, детский крем и детская присыпка.

Для детей старшего возраста: шампуни и гели для душа, зубную пасту, зубные щетки.

Также можно принести: игры и игрушки, книжки и раскраски, сладости длительного срока хранения.

Сборы проходят по адресам: