Сбор подгузников и средства личной гигиены для подопечных детских домов проходит в Вологде в рамках всероссийской благотворительной акции «Сухая попа». Сбор приурочен к 1 июня – Дню защиты детей.
В Вологде организатором акции выступает благотворительный проект «КругОвороТ».
Детские дома обеспечиваются средствами личной гигиены за счет бюджета. Но, по словам организаторов акции, необходимость в них все равно остается.
В этом году в Вологде акция проходит в поддержку областного учреждения здравоохранения «Дом ребенка специализированный № 1».
Чем можно помочь:
- Для малышей: памперсы № 3,4,5,6, влажные салфетки, жидкое мыло и детский шампунь, ватные палочки и ватные диски, детский крем и детская присыпка.
- Для детей старшего возраста: шампуни и гели для душа, зубную пасту, зубные щетки.
- Также можно принести: игры и игрушки, книжки и раскраски, сладости длительного срока хранения.
Сборы проходят по адресам:
- Ленинградская, 150 (вход рядом с «Позитроникой») по будням с 10:00 до 18:00 часов, суббота с 10:00 до 13:00 часов. Благотворительный магазин «Круговорот»;
- Зосимовская, 17 по субботам с 9:00 до 11:00 часов. Центр выдачи «Круговорот»; Телефон для связи 8 981 442 1208;
- Советский пр., 35-а, (вход со двора). Пункт приема работает ежедневно с 08:00 до 21:00 (вахта Фонда поддержки гражданских инициатив). Телефон для связи 753 753.