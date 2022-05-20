На улицах Вологды заметили ондатру, она могла выйти из реки в связи с загрязнением вод

20.05.2022 [Общество]

Ночью на лицах Вологды заметили ондатру. Вологжанин встретил зверя около дома на Карла Маркса, 123б.

Мужчина снял животное на камеру, предположив, что это ондатра.

Животное, по словам вологжанина, чувствует себя не очень хорошо, плохо слышит, почти не реагирует на свет, только на резкие звуки.

Журналисты «Русского Севера» связались с вологодскими зоозащитниками. Ольга Клюквина, председатель РБОО ВОЗЖ «Велес», посмотрев видео с животным, подтвердила, что это ондатра.

«Её нужно поймать и выпустить в безопасном месте. В центре города ей нечего делать. Только погибнуть. Если животное увидят снова, можно обратиться в „Велес“ по телефону 89115335334 в любое время», — пояснила она.

Как предположили вологжане в социальной сети, поведение ондатры может быть связано с загрязнением воды в районе Баранково.

Ранее NewsVo писал, что прокуратура города Вологды проверила информацию в СМИ по факту массовой гибели рыбы в микрорайоне Баранково города Вологды. В итоге возбуждено уголовное дело.  

В ходе проверочных мероприятий выявлены превышения концентрации загрязняющих веществ в сточных водах, сбрасываемых в реку Делевка. Это правый приток реки Вологда. Как следствие стоки попадают в реку Вологду.

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