Из Вологды с любовью: предприниматель решил поддержать местных производителей и создал новый бренд региона

Наталья Рюмина

Предприниматель из Вологды решил поддержать местных производителей, создав коробку-посылку с вологодскими продуктами.

«Посылка из Вологды» — это пять килограмм настоящих вологодских продуктов от местных производителей. Коробка стилизована под почтовую посылку начала двадцатого века с сургучной печатью, почтовой маркой и джутовой веревкой.

«В данной посылке собраны бестселлеры среди натуральных продуктов лучших Вологодских производителей. 28 товаров в одной посылке, начиная со льняного масла, заканчивая Иван чаем, зефиром, сгущенным молоком», — рассказал о своей идее Анатолий Дианов.

Предприниматель говорит, что идея родилась спонтанно. Хотелось порадовать знакомых из Москвы. Анатолий собрал подобную посылку.

«Друзья из Москвы плакали от радости. Погрузились в те далекие воспоминания, когда люди еще посылали друг другу посылки. Все январские ходили с этой коробкой по друзьям. После того, как в марте в России сложилась сложная экономическая ситуация, я начал думать, как бы эту посылку сделать для всех и заодно поддержать местных производителей», — рассказывает предприниматель о своей идее.

Анатолий Дианов договорился с вологодскими производителями об оптовых поставках товаров, оплатил все заранее и организовал линию по сборке чудо-коробок. Как отмечает предприниматель, как только он написал о идее в социальных сетях, на нее сразу обратили внимание. Одну посылку приобрел губернатор области. Сейчас она уже есть на различных онлайн-площадках.

«Также в планах сделать именные открытки на имя получателей посылки», - говорит он.

Такого кейса нет ни в одном городе России. Посылка отражает практически всю географию области. Так, например, в ней чай из Сямжи, сгущенка из Сокола, морковные дольки из Грязовца, мармелад из Великого Устюга.

Посылка из Вологды с первых дней своего существования стала настоящим брендом региона.