Житель Череповца производил наркотики в подпольной лаборатории в Чагодощенском районе

20.05.2022 [Происшествия]

Вологодский областной суд вынес приговор 31-летнему жителю Череповца, признанному виновным в незаконном производстве и сбыте наркотиков.

«Следствием установлено, что для производства запрещенных веществ мужчина оборудовал кустарную лабораторию в деревянной постройке, расположенной на территории Чагодощенского района», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Сотрудники регионального УФСБ РФ пресекли деятельность лаборатории в октябре 2021 года. На месте было изъято: более трёх килограммов синтетического наркотика, специализированное оборудование для изготовления запрещённых веществ, а также прекурсоры и химические реагенты. По данным пресс-службы ведомства, это была третья нарколаборатория, ликвидированная на территории региона сотрудниками ФСБ.

Осуждённого приговорили к девяти годам лишения свободы.

Ранее NewsVO сообщал о приговоре братьям, организовавшим подпольную нарколабораторию на даче в Вологодском районе.

Тэги: наркотики, производство, лаборатория, приговор
Фото и видео пресс-службы УФСБ РФ по Вологодской области

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