Студенты-лесоводы высадили на берегах Содемы деревья из дендросада ВГМХА

19 мая третьекурсники кафедры лесного хозяйства высадили деревья и кустарники на берегах реки Содемы в Вологде.

В апреле в этом месте заранее подготовили площадку для новых насаждений: убрали аварийные и засохшие деревья, растительные остатки измельчили и ими укрепили и задекорировали склоны. Поросль древесной и кустарниковой растительности удалили, а перспективные растения – оставили.

Студенты высаживали деревья в рамках учебной практики. Сначала ребята узнали в теории, как правильно поэтапно выполнить все технологические операции по подготовке, посадке и уходу за растениями в условиях города. И вот сейчас они на практике реализовали полученные знания.

Под руководством преподавателей кафедры лесного хозяйства студенты декоративно оформили полосы по обе стороны русла реки Содемы в районе моста. Ребята создали три видовых декоративные группы с использованием деревьев черемухи Маака, рябины обыкновенной, яблони ягодной, клена Гиннала и кустарников спиреи иволистной, снежноягодника, дерна белого и корнеотпрыскового. Все саженцы были выращены в Дендрологическом саду Вологодской молочно-хозяйственной академии.