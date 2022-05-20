Студенты-лесоводы высадили на берегах Содемы деревья из дендросада ВГМХА

19 мая третьекурсники кафедры лесного хозяйства высадили деревья и кустарники на берегах реки Содемы в Вологде.
В апреле в этом месте заранее подготовили площадку для новых насаждений: убрали аварийные и засохшие деревья, растительные остатки измельчили и ими укрепили и задекорировали склоны. Поросль древесной и кустарниковой растительности удалили, а перспективные растения – оставили.
Студенты высаживали деревья в рамках учебной практики. Сначала ребята узнали в теории, как правильно поэтапно выполнить все технологические операции по подготовке, посадке и уходу за растениями в условиях города. И вот сейчас они на практике реализовали полученные знания.
Под руководством преподавателей кафедры лесного хозяйства студенты декоративно оформили полосы по обе стороны русла реки Содемы в районе моста. Ребята создали три видовых декоративные группы с использованием деревьев черемухи Маака, рябины обыкновенной, яблони ягодной, клена Гиннала и кустарников спиреи иволистной, снежноягодника, дерна белого и корнеотпрыскового. Все саженцы были выращены в Дендрологическом саду Вологодской молочно-хозяйственной академии.
– Реконструкция зеленых насаждений выполняется в рамках реализации муниципального проекта «Малая река большого города». Академия с 2018 года участвует в реализации дорожной карты по созданию экологического каркаса города Вологды. На базе дендрологического сада Вологодской ГМХА организован базовый городской питомник. Посадочный материал из дендросада используется для создания зеленых зон при реконструкции объектов зеленого строительства, а также при восстановлении и воссоздании зеленых насаждений на объектах культурного и исторического наследия, – сообщает пресс-центр ВГМХА.