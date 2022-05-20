Студенты-лесоводы высадили на берегах Содемы деревья из дендросада ВГМХА

20.05.2022 [Общество]

19 мая третьекурсники кафедры лесного хозяйства высадили деревья и кустарники на берегах реки Содемы в Вологде.

В апреле в этом месте заранее подготовили площадку для новых насаждений: убрали аварийные и засохшие деревья, растительные остатки измельчили и ими укрепили и задекорировали склоны. Поросль древесной и кустарниковой растительности удалили, а перспективные растения – оставили.

Студенты высаживали деревья в рамках учебной практики. Сначала ребята узнали в теории, как правильно поэтапно выполнить все технологические операции по подготовке, посадке и уходу за растениями в условиях города. И вот сейчас они на практике реализовали полученные знания.

Под руководством преподавателей кафедры лесного хозяйства студенты декоративно оформили полосы по обе стороны русла реки Содемы в районе моста. Ребята создали три видовых декоративные группы с использованием деревьев черемухи Маака, рябины обыкновенной, яблони ягодной, клена Гиннала и кустарников спиреи иволистной, снежноягодника, дерна белого и корнеотпрыскового. Все саженцы были выращены в Дендрологическом саду Вологодской молочно-хозяйственной академии.

– Реконструкция зеленых насаждений выполняется в рамках реализации муниципального проекта «Малая река большого города». Академия с 2018 года участвует в реализации дорожной карты по созданию экологического каркаса города Вологды. На базе дендрологического сада Вологодской ГМХА организован базовый городской питомник. Посадочный материал из дендросада используется для создания зеленых зон при реконструкции объектов зеленого строительства, а также при восстановлении и воссоздании зеленых насаждений на объектах культурного и исторического наследия, – сообщает пресс-центр ВГМХА.

Тэги: зеленые зоны, деревья, студенты, ВГМХА, благоустройство

ТОП НЕДЕЛИ

Социологи составили портрет сторонников и противников военной операции
Жительница Вологды обнаружила у себя в ванной метровую змею
Схему нового пешеходного перехода у Драмтеатра опубликовал мэр Вологды
В Вологде полицейские установили личность женщины, которую нашли убитой в Говоровском проезде
В Череповце обнаружили тело упавшей с моста девочки
В Вологде возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины, тело которой нашли у дома в Говоровском проезде
В Вологде пластического хирурга осудят за то, что его пациентка умерла после вакуумной липосакции
В Вологде возбудили уголовное дело после того как выяснили из-за чего погибла рыба в Баранково
Жителей Грязовецкого интерната для престарелых и инвалидов заели клопы
В Череповце нашли потерявшегося девятилетнего мальчика, он ночевал под мостом

Похожие новости

Вышку связи поставили в зеленой зоне микрорайона Бывалово в Вологде

Местные жители недоумевают - почему было не найти для сооружения другое место

5020
0

Деревья для зеленых зон Вологды будут выращивать в дендросаду молочнохозяйственной академии

Академия планирует совместно с департаментом городского хозяйства города Вологды обеспечить потребности города в акклиматизированном крупномерном посадочном материале

1010
0

Защитники сквера на улице Ярославской в Вологде готовят обращение в суд по поводу стройки

29 апреля в сквере начали помечать деревья под снос и для пересадки

5030
3

Защитников сквера на улице Ярославской в Вологде мэр обвинил в «раскачивании» ситуации

Всем, кто не согласен с действиями подрядчика, Сергей Воропанов посоветовал обратиться в контролирующие органы

8724
4

В микрорайоне Охмыльцево появится зеленая зона

Соответствующие изменения были внесены в генплан Вологды.

2944
1

Жители Вологды проголосовали за сохранение пяти зеленых зон

 Впервые победило сразу несколько предложений, внесенных самими горожанами, а не администрацией

5199
0

Жители Вологды снова собрали подписи за парки скверы и сады

Заявление от горожан с просьбой назначить публичные слушания по этому вопросу вновь передано в гордуму

3689
1

В Вологде прошел митинг за создание парка на улице Фрязиновской

Жители считают, что на митинг позвали провокаторов. Группы молодых людей, рассредоточенных по всей площади, во время митинга активно скандировали "Нам нужен дом"

7467
2

Голодовка против стройки на Фрязиновской: Анатолий Грязнов седьмой день пьет воду

Он не собирается прекращать голодовку до тех пор, пока на Фрязиновской не отменят стройку

4157
2

Вологодские оппозиционеры объявили голодовку

Евгений Доможиров голодает в знак несогласия со своим арестом, Анатолий Грязнов — из-за стройки на Фрязиновской

3753
0

Микрорайон "Южный" в Вологде обещают не застраивать 16-этажками

Городские власти пообещали, что в строящихся домах, примыкающих к соседним деревням, снизят этажность застройки

6979
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Сбор подгузников и средства личной гигиены для подопечных детских домов проходит в Вологде
На улицах Вологды заметили ондатру, она могла выйти из реки в связи с загрязнением вод
Самозанятые смогут принять участие в фестивале «Город ремесел» бесплатно
Правительство РФ создало штаб по восстановлению освобожденных территорий Украины
Житель Череповца производил наркотики в подпольной лаборатории в Чагодощенском районе
Студенты-лесоводы высадили на берегах Содемы деревья из дендросада ВГМХА
В Вологде двое мошенников забрали у пенсионерки 150 тысяч рублей
 
13.05.2022 [Общество]

Деньги на обочину: в Череповецком районе решили отремонтировать дорогу, засыпав бетон шлаком

1111
0
19.05.2022 [БлогоVO]

Наш первый #ЭкоДень

534
0
19.05.2022 [Обзор Прессы]

Из пылищи — в грязищу

405
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика