В Вологде двое мошенников забрали у пенсионерки 150 тысяч рублей

20.05.2022 [Происшествия]

В Вологде полицейские задержали двоих 18-летних местных жителей, подозреваемых в мошенничестве: они забрали у пенсионерки 150 тысяч рублей. Информация о планируемом преступлении поступила правоохранителям заранее.

«По имеющим сведениям на территории г. Вологды появилась группа молодых людей, которые начали работу по мошеннической схеме „Ваш родственник попал в беду“», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Ранее не судимые задержанные пояснили, что их знакомый 2004 года рождения предложил им подзаработать: по указанным неким куратором адресам им нужно было забирать деньги и переводить их на банковский счёт заказчика, оставляя себе 10% от суммы.

70-летняя потерпевшая рассказала, что до прихода «курьеров» ей звонила неизвестная женщина, которая представилась сотрудником полиции. Собеседница сообщила, что дочь пенсионерки стала виновником ДТП.

«Чтобы избежать уголовной ответственности необходимо заплатить 150 тысяч рублей. Испугавшись за судьбу своей дочери, пенсионерка собрала все свои накопления и передала злоумышленникам», — также говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД РФ.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Знакомого, предложившего молодым людям «работу», также задержали. Все трое находятся в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об их аресте. Деньги изъяли и скоро вернут потерпевшей.

Тэги: мошенничество, обман пенсионеров, уголовное дело
Фото пресс-службы областного УМВД

ТОП НЕДЕЛИ

Социологи составили портрет сторонников и противников военной операции
Жительница Вологды обнаружила у себя в ванной метровую змею
Схему нового пешеходного перехода у Драмтеатра опубликовал мэр Вологды
В Вологде полицейские установили личность женщины, которую нашли убитой в Говоровском проезде
В Череповце обнаружили тело упавшей с моста девочки
В Вологде возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины, тело которой нашли у дома в Говоровском проезде
В Вологде пластического хирурга осудят за то, что его пациентка умерла после вакуумной липосакции
В Вологде возбудили уголовное дело после того как выяснили из-за чего погибла рыба в Баранково
Жителей Грязовецкого интерната для престарелых и инвалидов заели клопы
В Череповце нашли потерявшегося девятилетнего мальчика, он ночевал под мостом

Похожие новости

Пенсионерка из Грязовца заплатила мошеннице 6500 рублей за снятие порчи

Подозреваемая — жительница Ярославской области — пояснила, что зашла в случайный дом и стала стучаться во все двери

637
0

Трёх пенсионерок из Череповца мошенники обманули на 740 тысяч рублей

Злоумышленники убедили женщин в том, что их родственники попали в беду

734
0

В Череповце задержали участника мошеннической схемы по обману пенсионеров

Мужчина был курьером в цепочке мошенников и получал процент с «навара»

936
0

Вологжанин сдал в металлолом «Волгу» знакомого

Потерпевший доверил машину подозреваемому, чтобы тот её отремонтировал

1004
0

Вологжанин оформил микрокредит на подругу и забрал деньги себе

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело

1017
0

В Череповце разыскивают женщину, причастную к обману трёх пенсионерок

Потерпевшие передавали ей деньги, чтобы помочь родственникам, которые якобы попали в беду

1245
0

В Кирилловском районе осудили двух мошенниц, которые подменили деньги пенсионерки на купюры «банка приколов»

Одна из них получила год исправительных работ, вторая — полтора года исправительных работ

1092
0

Жительница Харовска получила соцвыплату на погребение сожителя и не стала его хоронить

Суд приговорил её к обязательным работам и взыскал незаконно полученные деньги

1116
0

Следком возбудил уголовное дело в отношении руководителя бюджетного учреждения в сфере туризма

По версии ведомства, руководитель предоставлял в бухгалтерию ложные командировочные авансовые отчеты

2499
0

Череповчанин втайне от жены взял по ее паспорту несколько кредитов

Общая сумма микрокредитов составила порядка 100 000 рублей

1069
0

В Нюксенском районе мошенник продал мужчине ОСБ плиты из магазина строительных материалов, выдав их за свои

Деньги за плиты злоумышленник забрал себе, а потерпевший не получил заказанные стройматериалы

1161
0

Суд в Вологде заочно арестовал директора управляющей компании, который присвоил взносы жильцов обслуживаемого дома на капремонт

Мужчина объявлен в международный розыск

2262
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Сбор подгузников и средства личной гигиены для подопечных детских домов проходит в Вологде
На улицах Вологды заметили ондатру, она могла выйти из реки в связи с загрязнением вод
Самозанятые смогут принять участие в фестивале «Город ремесел» бесплатно
Правительство РФ создало штаб по восстановлению освобожденных территорий Украины
Житель Череповца производил наркотики в подпольной лаборатории в Чагодощенском районе
Студенты-лесоводы высадили на берегах Содемы деревья из дендросада ВГМХА
В Вологде двое мошенников забрали у пенсионерки 150 тысяч рублей
 
13.05.2022 [Общество]

Деньги на обочину: в Череповецком районе решили отремонтировать дорогу, засыпав бетон шлаком

1111
0
19.05.2022 [БлогоVO]

Наш первый #ЭкоДень

534
0
19.05.2022 [Обзор Прессы]

Из пылищи — в грязищу

405
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика