В Вологде двое мошенников забрали у пенсионерки 150 тысяч рублей

В Вологде полицейские задержали двоих 18-летних местных жителей, подозреваемых в мошенничестве: они забрали у пенсионерки 150 тысяч рублей. Информация о планируемом преступлении поступила правоохранителям заранее.

«По имеющим сведениям на территории г. Вологды появилась группа молодых людей, которые начали работу по мошеннической схеме „Ваш родственник попал в беду“», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Ранее не судимые задержанные пояснили, что их знакомый 2004 года рождения предложил им подзаработать: по указанным неким куратором адресам им нужно было забирать деньги и переводить их на банковский счёт заказчика, оставляя себе 10% от суммы.

70-летняя потерпевшая рассказала, что до прихода «курьеров» ей звонила неизвестная женщина, которая представилась сотрудником полиции. Собеседница сообщила, что дочь пенсионерки стала виновником ДТП.

«Чтобы избежать уголовной ответственности необходимо заплатить 150 тысяч рублей. Испугавшись за судьбу своей дочери, пенсионерка собрала все свои накопления и передала злоумышленникам», — также говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД РФ.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Знакомого, предложившего молодым людям «работу», также задержали. Все трое находятся в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об их аресте. Деньги изъяли и скоро вернут потерпевшей.