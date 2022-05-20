Проект о всероссийском детском движении внесли в Госдуму

Законопроект о российском детском и молодежном движении «Большая перемена» внесен в Госдуму. Об этом сообщается в базе данных законопроектов палаты.

В пояснительной записке к документу говорится, что закон разработан для содействия «проведению государственной политики в интересах детей̆ и молодежи», а также «для участия [государства] в воспитании детей, их профессиональной ориентации, организации досуга».

Также создатели законопроекта поясняют, что «движение является массовой некоммерческой самоуправляемой организацией, преследующей цели <…> формирования их [детей и молодежи] мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей, традиций народов Российской Федерации <…>, чувства личной ответственности за свою судьбу и судьбу Отечества перед нынешним и будущими поколениями».



Движение будет добровольным. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возрождать пионерию в России никто не собирается.По его словам, законопроект о создании движения детей и молодежи «Большая перемена» говорит о неформальном общественном движении школьников и молодых людей.