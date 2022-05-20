В Вытегорском районе разбита единственная дорога для нескольких деревень

20.05.2022 [Общество]

Жители нескольких деревень Вытегорского района обратились к местной администрации с просьбой решить проблему дороги, которая полностью разбита. Люди оторваны от цивилизации.

Речь идет о дороге на Коштугу, Межозерье и Сяргозеро

«Годами единственную дорогу убивают, вывозя тысячами кубометров леса. У деревни Коштуги на сегодняшний день лежит в штабелях тысячи кубометров леса, за которыми в скором приедут. Значит кто-то обогащается дарами леса нашего края, а жители этих деревень и посёлка остаются без дороги. Это единственное, что у них на сегодняшний день, осталось! Вы и так у народа отняли… Медицинскую помощь, магазин, почту! Сейчас в данный момент, плачевное состояние данной дороги… заброшенный участок деревни Коштуги — поселка Межозерье. В трех местах промыта дорога (с болот и ручьев идёт через дорогу вода)… И самое плачевное-потоком воды снесен мост через ручей и образовался обрыв. На сегодняшний день посёлок практически отрезан от цивилизации. Не проехать ни скорой помощи, ни пожарной машине, ни автолавке! Сколько можно издеваться над людьми!!! Мы по-человечески просим помощи и отклика на наш крик души! И где обещанный вами капитальный ремонт данной автодороги, который должен быть в 2020 году?!», — пишут жители.

Власти ответили жителям, что денежные средства на ремонт автодороги Коштуги-Межозерье запланированы в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной среды проживания на территории Вытегорского района» на 2023 год.

Однако, этот ответ вытегорцев разочаровал. Они не понимают, как им жить до 2023 года, ведь проблема с тем, чтобы добраться до деревень существует сейчас. Кроме того, администрация Вытегорского района уверяет жителей Сяргозеро, что у них дорога является проезжей. При этом почему-то по ней не смог проехать мусоровоз. Люди также говорили, что мусор из некоторых населенных пунктов не вывозится. 

«По информации подрядной дорожной организации, дорога в настоящее время проезжая. Что касается вывоза мусора — срыв в графике вывоза ТКО связан с неудовлетворительным состоянием дорожного полотна ввиду неблагоприятных погодных условий. В настоящее время АО „Автодоргрупп“ проведены необходимые работы по устранению размыва участка дороги. В соответствии с графиком очередная дата вывоза — 20 мая 2022 года», — написала администрация Вытегорского района. 

Вытегорцы уверены, что власти и подрядчик, который следит за дорогой, вводят всех в заблуждение. Они обратили внимание на то, что для отчета о том, что дорога в проезжем состоянии, администрация района прикладывает фото с других непроблемных участков. При этом игнорирует те места, о которых пишут жители,

 

Тэги: дороги, распута
Фото Ольга Смирнова

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