34 тысячи рублей заплатит житель Шексны за установку новой статуи на месте той, которую он сломал

Газета Шекснинского района «Звезда» пишет, что мужчина, который сломал статую девушки с кувшином у фонтана в Шексне, заплатит за установку новой 34 тысячи рублей.

«Москва удивляется: зачем Шексне столько бетонных девушек с кувшином. Все помнят очередную трагедию (вторая по счету), когда с фонтана в Шексне северной местный 31-летний житель, находясь в пьяном кураже, уронил бетонную скульптуру девушки с кувшином. Совершённое злодеяние попало на камеры видеонаблюдения. Сотрудники уголовного розыска оперативно вычислили вандала. Мужчина публично принес извинения всем шекснинцам и пообещал возместить ущерб», — пишет газета.

Как сообщает директор ООО «Благоустройство» 18 мая молодой человек внес предоплату и подписал договор о рассрочке выплаты остальной суммы за три месяца. На сегодня есть договоренность с московской фирмой о приобретении скульптуры. Обещали отгрузить по старой цене — за 34 тысячи рублей.