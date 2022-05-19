Около 27 тысяч голосов жители Вологды отдали за объекты благоустройства на 2023 год

19.05.2022 [Общество]

27 тысяч жителей Вологды проголосовали на федеральной платформе 35.gorodsreda.ru за объекты благоустройства на 2023 год. Около половины голосов отданы при содействии волонтеров. Работа идет в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Волонтеры дежурят на площадках в разных районах города, а также для удобства вологжан выходят на предприятия, в вузы и ссузы. Например, накануне участие в голосовании приняли около 150 курсантов и студентов ВИПЭ ФСИН РФ. Также возможностью проголосовать прямо на рабочем месте воспользовались сотрудники 80 предприятий и организаций Вологды.

На голосование в Вологде выдвинуты 8 следующих пространств: аллея по проспекту Победы, бульвар по ул. Ильюшина, площадь им. Бабушкина, 2-й этап благоустройства Осановской рощи, парк Ветеранов, зеленая зона между домами №№ 58–60 по ул. Энгельса, территория парка Мира со стороны Заречья и сквер у Дома-музея Петра I. Проголосовать за них могут жители города в возрасте от 14 лет. На данный момент в лидерах остаются парк Ветеранов, Осановская роща и бульвар на Ильюшина

Напомним, общественные пространства для благоустройства ежегодно выбираются путем голосования, жители участвуют в разработке проекта, контроле за ходом работ и приемкой. В 2022 году по программе «Жилье и городская среда» будет благоустроен Затоновский берег, а также 30 дворов в разных микрорайонах.

Тэги: благоустройство улиц

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