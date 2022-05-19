Около 27 тысяч голосов жители Вологды отдали за объекты благоустройства на 2023 год

27 тысяч жителей Вологды проголосовали на федеральной платформе 35.gorodsreda.ru за объекты благоустройства на 2023 год. Около половины голосов отданы при содействии волонтеров. Работа идет в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Волонтеры дежурят на площадках в разных районах города, а также для удобства вологжан выходят на предприятия, в вузы и ссузы. Например, накануне участие в голосовании приняли около 150 курсантов и студентов ВИПЭ ФСИН РФ. Также возможностью проголосовать прямо на рабочем месте воспользовались сотрудники 80 предприятий и организаций Вологды.

На голосование в Вологде выдвинуты 8 следующих пространств: аллея по проспекту Победы, бульвар по ул. Ильюшина, площадь им. Бабушкина, 2-й этап благоустройства Осановской рощи, парк Ветеранов, зеленая зона между домами №№ 58–60 по ул. Энгельса, территория парка Мира со стороны Заречья и сквер у Дома-музея Петра I. Проголосовать за них могут жители города в возрасте от 14 лет. На данный момент в лидерах остаются парк Ветеранов, Осановская роща и бульвар на Ильюшина

Напомним, общественные пространства для благоустройства ежегодно выбираются путем голосования, жители участвуют в разработке проекта, контроле за ходом работ и приемкой. В 2022 году по программе «Жилье и городская среда» будет благоустроен Затоновский берег, а также 30 дворов в разных микрорайонах.