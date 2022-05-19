В Вологодском районе строители нашли схрон с противотанковыми минами

19.05.2022 [Происшествия]

В посёлке Дубровское Вологодского района строители нашли схрон с предметами, похожими на противотанковые мины.

Прибывшие на место взрывотехники ОМОН «Вымпел» регионального управления Росгвардии обследовали находку. Все 22 мины оказались учебными и не представляющими опасность для окружающих.

«Предположительно схрон был сделан „черными“ копателями для последующей сдачи учебных мин на пункты приема металлолома», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Росгвардейцы передали учебные боеприпасы полицейским.

Тэги: боеприпасы, находки, Росгвардия
фото пресс-службы управления Росгвардии по Вологодской области

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