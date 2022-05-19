В Вологодском районе строители нашли схрон с противотанковыми минами

В посёлке Дубровское Вологодского района строители нашли схрон с предметами, похожими на противотанковые мины.

Прибывшие на место взрывотехники ОМОН «Вымпел» регионального управления Росгвардии обследовали находку. Все 22 мины оказались учебными и не представляющими опасность для окружающих.

«Предположительно схрон был сделан „черными“ копателями для последующей сдачи учебных мин на пункты приема металлолома», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Росгвардейцы передали учебные боеприпасы полицейским.