Басманный районный суд Москвы заочно арестовал четырех соратников Навального

19.05.2022 [Общество]

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал четырех соратников Алексея Навального и «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, ликвидированный иноагент, организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена). Среди арестованных оказались Любовь Соболь (признана СМИ-иноагентом), Вячеслава Гимади, Ивана Жданова и Леонида Волкова (признан СМИ-иноагентом). Все они сейчас находятся за пределами России. 

«Суд удовлетворил ходатайство следователя о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщил пресс-секретарь суда «РИА Новостям».

Любовь Соболь и Вячеслав Гимади обвиняются в создании и участии в экстремистской организации, Соболь и Волков — в четырех эпизодах крупного мошенничества, Жданов — в создании и руководстве экстремистским сообществом, создании НКО, призывающей граждан к отказу от гражданских обязанностей и противоправной деятельности, а также в сборе средств для финансирования экстремистской деятельности и крупном мошенничестве.

Ранее NewsVo писал, что Московский городской суд начал 17 мая рассмотрение апелляции стороны защиты на приговор Алексею Навальному, которого признали виновным в мошенничестве и неуважении к суду. его приговорили к 9 годам строгого режима. 

Тэги: оппозиция

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