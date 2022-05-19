Гривна дороже рубля: в Вологодской области появилась возможность обменять украинские деньги на российские

19.05.2022 [Общество]

В правительстве Вологодской области сообщили, что 18 мая в Вологодской области заработали обменные пункты, в которых можно поменять гривны на рубли. 

Они открыты в Вологодском отделении ПАО «Сбербанк» по адресам: Вологда, ул. Мира, д. 42 и Череповец, ул. Доменщиков, д. 29.

Обменять гривны на российские рубли могут граждане, прибывшие в Вологодскую области из Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины, получившие ранее средства в рамках мер социальной поддержки.

В банке попросят предъявить документ, удостоверяющий личность. Полученные при обмене денежные средства зачислят на рублевый счет, открытый гражданину в банке.

Обмен производится по фиксированному курсу - 2,5 рубля за одну украинскую гривну, без комиссии.

Обменять можно не больше восьми тысяч гривен на одного человека.

Тэги: гривна, рубль, обмен валют

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