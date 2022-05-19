Выставка «Путевка в пионерское детство» откроется в Вологде 19 мая

Выставка «Путевка в пионерское детство» откроется в вологодской городской библиотеке №15 19 мая.

– В этот весенний день Вологодский музей детства поздравляет всех, кому довелось в своей жизни носить красный галстук, с Днем пионерии! Кто из советских пионеров не помнит волнения, с которым готовился вступить в ряды этой организации? Как под звуки горнов и барабанов повязывали алые галстуки? Как всегда, хотелось бежать вперед, совершать смелые поступки и быть героем каждый день! – говорится в анонсе мероприятия.

Эта выставка – совместный проект библиотеки и Вологодского музея детства, который находится в этом же здании на втором этаже. Экспозиция напомнит посетителям про их пионерское детство.

Торжественное открытие выставки 19 мая в 16:00 в городской библиотеке №15 по адресу: Вологда, Советский проспект, 48.

Затем выставку можно будет посетить в часы работы библиотеки: понедельник-пятница с 11:00 до 19:00, суббота – с 10:0 до 18:00. Выходной день – воскресенье. Санитарный день - последний день месяца

Вход свободный.