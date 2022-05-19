Антропологический спектакль «Родная мать» представит музей «Семенково» 22 и 29 мая

19.05.2022 [Культура]

Антропологический спектакль «Родная мать» представит Архитектурно-этнографический музей «Семенково» 22 и 29 мая.

– Документальная драма «Родная мать» – это смелый творческий эксперимент, одновременно художественное и научное высказывание. В основе сценария лежит история крестьянской семьи Дудниковых, случившаяся в конце 19-го века. Зрители станут свидетелями переломного момента в жизни семьи, когда встанет остро вопрос о разделе имущества между братьями, – рассказывают сотрудники музея. – Как сложатся судьбы героев? Удастся ли сохранить мир между ними? И на какие поступки способна мать, переживающая за судьбы и будущее родных детей?

Спектакль будет показан в пространстве крестьянского двора в окружении рубленных стен и деревянных перекрытий. 

Возрастное ограничение: (12+).

Записаться на спектакль можно по ссылкам:

22 мая, воскресенье, в 16.00.
29 мая, воскресенье, в 17.00.
 

Тэги: спектакль, история, Музей Семенково

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