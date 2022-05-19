В Череповце лжеврачи украли больше 150 тысяч рублей из квартир двоих пенсионеров

В Череповце мошенники под видом врачей украли деньги из квартир двоих пенсионеров.

Один из потерпевших — 93-летний мужчина — рассказал, что днём в его квартиру на улице Вологодской пришла женщина в медицинской маске и перчатках. Она сказала, что является работником поликлиники и предложила сделать ему массаж воротниковой зоны. Выполнив «работу», она пожелала пенсионеру здоровья и ушла. Спустя несколько часов мужчина решил проверить накопления, которые хранил на шкафу, и не нашёл деньги. Сумма ущерба составила 100 000 рублей. Полицейским он пояснил, что женщина всё время находилась рядом с ним и никуда не выходила.

Во втором случае потерпевшей оказалась 83-летняя пенсионерка. Её внук рассказал полицейским, что из квартиры бабушки пропало 59 000 рублей.

«Полицейские установили, что к пенсионерке также приходила медицинсий работник в маске и перчатках. Неизвестная сообщила пенсионерке о выплате компенсации. Обсудив с женщиной сумму компенсации, пенсионерка пошла за деньгами, чтобы сдать сдачу неизвестной», — сообщает УМВД РФ по Череповцу.

После гостья попросила разрешения сходить в уборную и ушла. Обнаружив пропажу денег, потерпевшая рассказала о случившемся внуку.