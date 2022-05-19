Государственные экзамены у школьников 9-х классов начались в Вологодской области 19 мая

19 мая начались государственные экзамены у школьников 9-х классов в Вологодской области.

Ученики 11-х классов начнут сдачу государственной итоговой аттестации с 26 мая.

В этом году в Вологодской области госэкзамены сдают 12 706 выпускников 9-х классов, 4 903 выпускника 11-х классов и выпускников прошлых лет, которые решили сдать ЕГЭ для поступления в вузы.

– Для участников будут работать 148 пунктов проведения экзаменов на базе школ области: 104 пункта ГИА-9 и 44 пункта ГИА-11. На современное технологическое оснащение всех процедур экзаменов – оборудование, программное обеспечение, повышение квалификации специалистов, видеонаблюдение – в этом году областью выделено более 18,7 млн. рублей, – говорит заместитель Губернатора области Лариса Каманина. – Экзамены пройдут в штатном режиме: все пункты обеспечены техническими средствами и расходными материалами – картриджами и бумагой для печати экзаменационных материалов.

В этом году государственная итоговая аттестация будет проходить в доковидном формате: девятиклассники будут сдавать четыре экзамена, а выпускникам 11-х классов для получения аттестата нужно будет сдать два обязательных предмета – русский язык и математику, выбрав по математике базовый или профильный уровень.

Из-за того, что режим повышенной готовности в Вологодской области продлен до 30 мая, в пунктах проведения экзамена (ППЭ) будут соблюдаться санитарно-эпидемиологические меры: проведение генеральной уборки с применением дезинфицирующих средств накануне каждого экзамена, проведение утренней термометрии участников экзаменов, установка дозаторов с антисептическими средствами для обработки рук, нахождение работников ППЭ на протяжении всего экзамена в средствах индивидуальной защиты (масках), установка в помещениях рециркуляторов.

При проведении ГИА для работы в ППЭ будут привлечены более 6 тысяч педагогов, которые прошли подготовку в предметных и конфликтных комиссиях. В этом году для проверки работ девятиклассников созданы 12 предметных комиссий, в которые вошли более 2 тысяч экспертов, для проверки работ одиннадцатиклассников – 13 предметных комиссий и 283 эксперта.

Вологодская область каждый год участвует в региональных и федеральных тренировочных экзаменах, чтобы исключить риски срыва процедуры по организационно-технологическим причинам. В этом году в штатном режиме было проведено шесть таких тренировок, которые подтвердили, что уровень подготовки позволяет провести экзамены без сбоев и в соответствии с федеральными требованиями.

В каждом ППЭ области за ходом ГИА следят общественные наблюдатели, а при проведении ЕГЭ из федерального и регионального ситуационных центров ведется онлайн-наблюдение.

Пройти итоговую аттестацию без стрессов и получить хороший результат помогает психологическая подготовка к экзаменам.

– Период экзаменов – сложное время практически для всех выпускников и их родителей. В случае возникновения трудностей или нарастания напряжения важно вовремя обратиться за психологической помощью, – сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

Каждый родитель может бесплатно получить консультацию психолога на всех консультативных площадках образовательных организаций Вологодской области в рамках Национального проекта «Образование» очно или дистанционно.

Записаться на консультацию можно на сайте или по телефонам региональных центров помощи:

(8172) 53-03-70 (г. Вологда)

(8202) 57-10-70 (г. Череповец)

8-900-509-57-56 (г. Тотьма)

(81738) 2-79-74 (г. Великий Устюг)

Профессиональную психологическую поддержку анонимно и круглосуточно можно получить по Единому номеру Детского телефона доверия 88002000122.

Все вопросы, связанные с проведением ЕГЭ и ОГЭ, которые могут возникнуть в ходе экзаменов, выпускники и их родители могут задать по телефону «Горячей линии» - 8 (8172) 71-36-46.

