Футбольный клуб «Череповец — СШОР Витязь» вышел в полуфинал Кубка России по футболу среди любительских команд МФФ «Золотое кольцо».
По сумме двухматчевого противостояния череповчане обыграли ФК КССС. Первый матч, прошедший 11 мая, завершился со счётом 1:0 в пользу команды из Кирово-Чепецка.
Основное время матча прошедшего накануне в Череповце завершилось со счетом 2:1 в пользу «желто-черных». В первом тайме счет открыл Антон Балашов, а затем Михаил Ершов увеличил преимущество череповчан вдвое.
После перерыва Ильдар Кашатов сократил отставание КССС в матче до минимума, а по сумме двух встреч и вовсе догнал его до ничьей — 2:2
Победный же гол, который вывел череповчан во второй раунд Кубка, вновь забил Михаил Ершов на второй минуте дополнительного времени. 3:1 в матче и 3:2 по сумме двух встреч.
Соперниками Владимира Голубинского по полуфиналу будет ивановский «Крайтекс», который по сумме двух встреч обыграл земляков из «Текстильщика-м» 5:4.
Футбольный клуб «Череповец - СШОР Витязь» вышел в полуфинал Кубка России по футболу
Футбольный клуб «Череповец — СШОР Витязь» вышел в полуфинал Кубка России по футболу среди любительских команд МФФ «Золотое кольцо».
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