В Вологодской области стартовала акция «Безопасные окна». Сообщает детский омбудсмен Ольга Смирнова.

«Мною направлены письма в адрес глав органов местного самоуправления с рекомендациями о размещении информации на сайтах образовательных организаций, информационных стендах, квитанциях ЖКХ, баннерах. Листовки с информацией о профилактике выпадения детей из окон направлены в роддома, поликлиники для вручения родителям. В области стартовала акция „Курьеры безопасности“, в рамках которой волонтёрские отряды при Комплексных центрах социальной помощи населению в районах будут раздавать листовки родителям», — рассказала уполномоченная по правам ребенка.

Она напомнила 7 правил, которые надо соблюдать, чтобы не допустить падения ребенка из окна:

— Не оставлять окно открытым, поскольку достаточно отвлечься на секунду, которая может стать последним мгновением в жизни ребенка или искалечить ее навсегда.

— Не использовать москитные сетки без соответствующей защиты окна. Ребенок видит некое препятствие впереди, уверенно упирается на него, и в результате может выпасть вместе с сеткой, которая не рассчитана на вес даже годовалого ребенка.

— Не оставлять ребенка без присмотра, особенно играющего возле окон и стеклянных дверей.

— Не ставить мебель поблизости окон, чтобы ребенок не взобрался на подоконник.

— Не следует позволять детям прыгать на кровати или другой мебели, расположенной вблизи окон.

— Тщательно подобрать аксессуары на окна. В частности средства солнцезащиты, такие как жалюзи и рулонные шторы должны быть без свисающих шнуров и цепочек. Ребенок может с их помощью взобраться на окно или запутаться в них, тем самым спровоцировать удушье.

— Установить на окна блокираторы, препятствующие открытию окна ребенком самостоятельно.

Ранее NewsVo писал, что в Череповце шестилетний ребёнок выпал из окна детского сада на улице Вологодской.