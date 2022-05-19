В деревне Плешаново Череповецкого района жители решили сами себе построить дорогу

19.05.2022 [Общество]

В деревне Плешаново Череповецкого района жители решили сами собрать деньги на строительство дороги.

Об этом стало известно, после того, как одна из жительниц опубликовала пост в группе Череповецкий район. Live с просьбой уточнить подробности сбора.

«Собирают деньги на строительство дороги, по 5 тысяч — это как?», — задала вопрос Елена Артамонова.

На что администрация Череповецкого района ответила женщине, что по имеющейся у них информации, данное решение приняли члены СНТ.

Другая местная жительница уточнила ответ чиновников, сказав, что решение о строительстве дороги за свой счет приняли не только члены СНТ, но и жители Плешаново, ведь «все хотят ездить по «приличной «дороге, а не по «стиральной доске», а власти своим бездействием просто вынудили людей самим заниматься дорогой за счет своих средств. 

 

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