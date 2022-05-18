В Вологде подписан контракт на 302 млн рублей на очередной этап ремонта тракта водоподачи из Кубенского озера

18.05.2022 [Общество]

Контракт стоимостью порядка 302 млн рублей на выполнение 3-го и 4-го этапа ремонта тракта водоподачи из Кубенского озера подписан в Вологде. По итогам конкурсных процедур подрядчиком стало ООО «ИммидСтрой». Работы ведутся на средства федерального, областного и городского бюджетов.

«В соответствии с контрактом, до конца 2024 года нам нужно отремонтировать участки тракта протяженностью 1700 м (3 этап) и 1276 м (4 этап) диаметром 1,4 метра. Напомню, решение о ремонте этого объекта было принято в 2018 году на Градостроительном совете при Губернаторе Олеге Кувшинникове. Это один из шагов по обеспечению надежного водоснабжения города Вологды, поскольку Кубенское озеро является для областной столицы запасным водоисточником. Первые два этапа выполнили в 2019–2020 году, что уже позволило подавать в случае необходимости воду из Кубенского озера», — пояснил Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Такая необходимость, к примеру возникла прошлым летом, когда из-за жары резко упал уровень воды в реке Вологде. Тогда около 70% воды в дома вологжан поступало именно из Кубенского озера.

Работы по 3-му и 4-му этапам ремонта объекта должны быть завершены в ноябре 2024 года. Полный ремонт тракта позволит предотвращать аварийные ситуации и бесперебойно обеспечивать вологжан водой в случае необходимости. Работы выполняются в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2021–2025 годы». 

Тэги: тракт водоподачи, кубенский тракт

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