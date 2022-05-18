Принять участие в подсчете соловьев предлагают жителям Вологодской области

Акцию «Соловьиные вечера» проведет 21 и 22 мая Союз охраны птиц России.

Это ежегодная акция, цель которой собрать данные о численности соловьев в городе и привлечь внимание горожан к птицам и проблемам их охраны.

– Соловей может служить индикатором экологического состояния городских парков, скверов и других зелёных уголков города. Если оно ухудшается, соловьи покидают свою обжитую годами территорию. Подобный сигнал неблагополучия позволяет вовремя принять необходимые меры, – говорят орнитологи.

По мнению ученых, подобный учет соловьев – это хороший пример «народного мониторинга», т.е. постоянного получения научной и важной для охраны природы информации с помощью широких слоев населения.

Данные принимаются через сайт http://luscinia-luscinia.ru, а также через региональных координаторов.

В Вологде и Вологодской области данные можно занести:

- на сайт https://luscinia-luscinia.ru/ самостоятельно, предварительно зарегистрировавшись;

- написав координатору - Сергею Шадрунову,

- на электронную почту вологодского отделения Союза охраны птиц России: [email protected];

- в сообщения группы Вологодское отделение Союза охраны птиц России;

- в Череповце и Череповецком районе координатор Татьяна Короткова: электронная почта: [email protected], или по телефону: +7-953-502-73-55.