Вологодским школьникам рассказали о перспективах работы в сфере сельского хозяйства

50 ребят из десяти районов области, школьники девятых и десятых классов, приняли участие в форуме «Юный фермер», который нацелен на привлечение молодежи в сферу сельского хозяйства. Первый день форума прошел на базе Вологодской ГМХА, одного из организаторов слета.

«Сейчас остро стоит вопрос нехватки молодых кадров в сельском хозяйстве. А отрасль динамично развивается. Обеспечить производственную безопасность можно только качественными, сертифицированными, экологически чистыми продуктами питания, — считает заместитель декана экономического факультета, один из организаторов слета Оксана Шихова, — Наша область практически на 80% может обеспечить себя сырьем для мясной отрасли, наша молочная продукция востребована не только в нашей стране, но известна и за рубежом. Новых специалистов, которые идут в ногу с современностью, не хватает. Академия является той площадкой, которая готовит эти кадры. Каждый год у нас появляются новые направления и профили подготовки, появляются узкоспециализированные направления, например, водные биоресурсы и аквакультура, охотоведение и звероводство».

Сельские школьники посетили мастер-классы от факультетов академии: научились выращивать микрозелень, отличать настоящий мед от фальсификата, делать йогурты с разными наполнителями, а также контролировать технику, работающую в полях, при помощи спутниковой навигации. На дискуссионной площадке «Легко ли молодому предпринимателю начать и развить своё дело на селе?» участники обсудили, как выбрать нишу для фермерского хозяйства, как найти рынок сбыта и получить поддержку от государства.

В дискуссии принял участие председатель постоянного комитета Законодательного Собрания Вологодской области по аграрному комплексу и продовольствию, председатель СПК «Ильюшинский» Андрей Клёков. Парламентарий рассказал ребятам, что сам окончил Вологодскую ГМХА дважды, и что это лучшая база для достижения успехов в отрасли. Также он обратил внимание школьников, что сфера АПК динамично развивается и является главным гарантом экономической безопасности страны, господдержка отрасли год от года увеличивается.

«Перспективы у отрасли сельского хозяйства огромные. Пришли новые технологии, техника, сельхозпроизводители обладают необходимым набором различных средств производства, которые позволяют эффективно работать, — отметил Андрей Клёков, — Сельхозпроизводители, руководители, специалисты настроены на то, чтобы молодежь приходила на производство, мы готовы помогать с жильем, со строительством жилья, с его покупкой на вторичном рынке. Уровень заработной платы очень достойный».

На второй день участники Слета сельской молодежи посетили Племенной завод имени 50-летия СССР в деревне Юрово Грязовецкого района. С современным автоматизированным производством ребят познакомил и провел для них экскурсию председатель хозяйства, заместитель председателя постоянного комитета Законодательного Собрания области по агропромышленному комплексу и продовольствию Владимир Жильцов.

В сутки здесь на продажу подготавливается 80 тонн молока, общее поголовье составляет более 7 тысяч. За прошлый год показатели составили 10 306 кг на фуражную корову, это третий результат по региону, в этом году производитель планирует показатель превзойти. По словам Владимира Жильцова, в хозяйстве работает 250 человек, в основном это операторы машинного доения, слесари, зоотехники, ветеринары, специалисты по растениеводству.

«Коллектив всегда обновляется, приходят молодые кадры. Мы предоставляем жилье благоустроенное. Есть система „стажевых“, которая построена по принципу выгодных условий для молодых специалистов. С первых дней мы обеспечиваем надбавку в 10% процентов, через два месяца уже 15% процентов „стажевых“, а через полгода — 20%. Стараемся максимально быстро подвести молодого специалиста под верхнюю планку оплаты труда, Классность мы даем по ходатайству, все зависит от качества труда и стремлений, а не трудового стажа, — рассказал Владимир Жильцов. — Помогаем также всей социальной инфраструктуре поселка: амбулатории, детскому саду, школе, недавно сделали ремонт в библиотеке».

В Вологодской области действует ряд мер, направленных на решение кадрового вопроса в сельском хозяйстве. В частности, студенты-целевики получают стипендию в размере 4 тысяч рублей ежемесячно, молодые специалисты отрасли получают «подъемные» в размере 500 тысяч из областного бюджета. Действует частичная компенсация работодателю за временное трудоустройство практикантов. Для молодежи выплачивается субсидия на строительство жилья. На сегодня в регионе в отрасли агропромышленного комплекса вакантны 513 мест.