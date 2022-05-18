В Череповце задержана 52-х летняя сутенерша

18.05.2022 [Происшествия]

В Череповце полицейские задержали подозреваемую в организации занятия проституцией. Сотрудниками дознания установлено, что задержанная женщина являлась организатором бизнеса интим-услуг.

52-летняя женщина арендовала для своего бизнеса две сауны, размещала в сети Интернет анкеты девушек, закупала бытовые товары, средства контрацепции и антисептики, принимала денежные средства от клиентов.

В момент задержания в обеих саунах сотрудниками полиции, по подозрению в оказании интимных услуг за денежное вознаграждение, были задержаны две девушки 1988 года рождения и 1993 года рождения. В ходе допроса одна из задержанных 29-летняя жительница Екатеринбурга созналась, что приехала в Череповец на заработки.

«Отделом дознания УМВД по г. Череповцу по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 241 УК РФ (Организация занятия проституцией). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», — сообщают в пресс-службе УМВД России по городу Череповцу. 

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Тэги: проституция, интим-услуги

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