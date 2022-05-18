В Череповце выявили первого клеща - переносчика энцефалита

Первого клеща — переносчика энцефалита выявили в Череповце. Сообщают в территориальном отделе Роспотребнадзора.

Там также поясняют, что с 6 мая в медорганизации обратились 279 череповчан, которые подверглись укусам клещей. Из них 118 — дети. На исследование сдали 98 клещей, один из которых оказался переносчиком опасного заболевания. Еще 38 клещей были с боррелиозом, по одному — с эрлихиозом и анаплазмозом.

99% обратившихся привезли клещей с дач. В Роспотребнадзоре поясняют, что человек не обязательно должен заразиться после укуса клеща, но обратиться за медпомощью надо обязательно. Врач назначит профилактические меры или лечение.

Всего с начала сезона в Вологодской зарегистрировано 433 случая укусов клещей. В регионе продолжается вакцинация от заболеваний, переносчиками которых являются клещи.