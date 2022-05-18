В Череповце выявили первого клеща - переносчика энцефалита

18.05.2022 [Общество]

Первого клеща — переносчика энцефалита выявили в Череповце. Сообщают в территориальном отделе Роспотребнадзора.

Там также поясняют, что с 6 мая в медорганизации обратились 279 череповчан, которые подверглись укусам клещей. Из них 118 — дети. На исследование сдали 98 клещей, один из которых оказался переносчиком опасного заболевания. Еще 38 клещей были с боррелиозом, по одному — с эрлихиозом и анаплазмозом.

99% обратившихся привезли клещей с дач. В Роспотребнадзоре поясняют, что человек не обязательно должен заразиться после укуса клеща, но обратиться за медпомощью надо обязательно. Врач назначит профилактические меры или лечение.

Всего с начала сезона в Вологодской зарегистрировано 433 случая укусов клещей. В регионе продолжается вакцинация от заболеваний, переносчиками которых являются клещи. 

Тэги: клещи

ТОП НЕДЕЛИ

В Череповце 14-летняя школьница упала с Октябрьского моста в реку
В Вологде на обочинах дорог валяются бетонные блоки с арматурой, жители бьют тревогу
В Вологде решение о дате окончания отопительного сезона не принято
В Череповце шестилетний ребёнок выпал из окна второго этажа детского сада
Схему нового пешеходного перехода у Драмтеатра опубликовал мэр Вологды
В Вологодском районе вандалы разгромили спортивную площадку у школы стоимостью 3 миллиона рублей
В Череповце задержали подростков, пытавшихся поджечь здание военкомата
В Вологде выбрали логотип к 875-летнему юбилею города
В Вологде пластического хирурга осудят за то, что его пациентка умерла после вакуумной липосакции
Администрация Вологодского района через суд выселила жильцов из квартиры

Похожие новости

В Роскачестве дали советы, как уберечь себя от клещей, отдыхая на природе

На популярные вопросы ответили эксперты ведомства

714
0

В Череповце обнаружили 11 клещей с боррелиозом

Болезнь Лайма (иксодовый клещевой боррелиоз) — опасное инфекционное трансмиссивное заболевание острого или хронического течения

1522
0

Как уберечь себя, своих родных и близких от атак клещей

Противоклещевая обработка – это работа для профессионалов

467
0

Как уберечь себя, своих родных и близких от атак клещей

Противоклещевая обработка – это работа для профессионалов

1192
0

В Вологодской области растет количество людей, которые пострадали от укуса клеща

Клещи активизировались практически по всей области

892
0

Зелёные зоны в Вологде обработают от клещей

Территория обработки составит 704,5 гектара

885
0

В этом мае от укусов клещей пострадало больше жителей Вологодской области, чем в предыдущем

NewsVo публикует перечень правил безопасности 

4885
0

В Вологде от клещей планируют обработать более 700 гектаров зеленых зон

Это парки, скверы, берега рек, газоны вдоль городских улиц

1033
0

Восемь жителей Вологодской области заболели энцефалитом после укусов клещей

Еще шестерым поставили диагноз «клещевой боррелиоз»

1435
0

55 жителей Вологодской области заболели клещевым энцефалитом с начала года

Всего в этом сезоне после укусов клещей к медикам обратились 14 тысяч человек

1646
0

92 жителя Вологодской области пострадали от укусов клещей на прошлой неделе

29 случаев зарегистрировано в Вологде и 25 - в Череповце

2233
0

Трое жителей Вологодской области заболели энцефалитом после укусов клещей

Один случай зарегистрирован в Вологде, второй – в Череповце, третий – в Кичменгско-Городецком районе

3025
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Череповце выявили первого клеща - переносчика энцефалита
Противников вакцинации ждет суд за применение насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов
Жительница Вологды обнаружила у себя в ванной метровую змею
Экс-полковнику МВД Дмитрию Захарченко дали 16 лет колонии строгого режима за взятки
Минэкономразвития: экономика России будет сокращаться два года подряд на фоне масштабных санкций
40% родителей Вологды оставят своих детей на лето в городе
На «Северсталь» приходится 69% из всех вредных выбросов в атмосферу по Вологодской области
 
13.05.2022 [Общество]

Деньги на обочину: в Череповецком районе решили отремонтировать дорогу, засыпав бетон шлаком

980
0
17.05.2022 [БлогоVO]

Непарадные уголки улицы Мира / нетуристическая Вологда

567
0
16.05.2022 [Обзор Прессы]

В Вологодской области фермеры, чтобы не резать поголовье, экономят на всем, где могут

594
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика