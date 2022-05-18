Жительница Вологды обнаружила у себя в ванной метровую змею

18.05.2022 [Общество]

Утром 18 мая жительница Вологды нашла у себя в ванной метровую змею. По словам женщины, первым пресмыкающееся обнаружил ее сын. В 7 утра он зашел в туалет и увидел на дне ванны пеструю змею, которая шипела и вела себя агрессивно. Сообщает газета «Красный Север».

Женщина вызвала спасателей, те передали заявку в «Велес». Сотрудник зоозащитной организации прибыл на место и поймал змею. Теперь эксперты будут выяснять, что это за вид. 

Предполагается, что змея могла попасть в квартиру через потолочные перекрытия и вентиляцию в ванной. По одной из версий, она полгода назад сбежала от заводчиков, проживающих в соседнем подъезде. Всё это время змея могла скрываться в доме. Ранее ее видели другие жильцы, но не могли поймать. 

Фото: газета «Красный Север»

ТОП НЕДЕЛИ

В Череповце 14-летняя школьница упала с Октябрьского моста в реку
В Вологде на обочинах дорог валяются бетонные блоки с арматурой, жители бьют тревогу
В Вологде решение о дате окончания отопительного сезона не принято
В Череповце шестилетний ребёнок выпал из окна второго этажа детского сада
Схему нового пешеходного перехода у Драмтеатра опубликовал мэр Вологды
В Вологодском районе вандалы разгромили спортивную площадку у школы стоимостью 3 миллиона рублей
В Череповце задержали подростков, пытавшихся поджечь здание военкомата
В Вологде выбрали логотип к 875-летнему юбилею города
В Вологде пластического хирурга осудят за то, что его пациентка умерла после вакуумной липосакции
Администрация Вологодского района через суд выселила жильцов из квартиры

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Череповце выявили первого клеща - переносчика энцефалита
Противников вакцинации ждет суд за применение насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов
Жительница Вологды обнаружила у себя в ванной метровую змею
Экс-полковнику МВД Дмитрию Захарченко дали 16 лет колонии строгого режима за взятки
Минэкономразвития: экономика России будет сокращаться два года подряд на фоне масштабных санкций
40% родителей Вологды оставят своих детей на лето в городе
На «Северсталь» приходится 69% из всех вредных выбросов в атмосферу по Вологодской области
 
13.05.2022 [Общество]

Деньги на обочину: в Череповецком районе решили отремонтировать дорогу, засыпав бетон шлаком

980
0
17.05.2022 [БлогоVO]

Непарадные уголки улицы Мира / нетуристическая Вологда

567
0
16.05.2022 [Обзор Прессы]

В Вологодской области фермеры, чтобы не резать поголовье, экономят на всем, где могут

594
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика