Жительница Вологды обнаружила у себя в ванной метровую змею

Утром 18 мая жительница Вологды нашла у себя в ванной метровую змею. По словам женщины, первым пресмыкающееся обнаружил ее сын. В 7 утра он зашел в туалет и увидел на дне ванны пеструю змею, которая шипела и вела себя агрессивно. Сообщает газета «Красный Север».

Женщина вызвала спасателей, те передали заявку в «Велес». Сотрудник зоозащитной организации прибыл на место и поймал змею. Теперь эксперты будут выяснять, что это за вид.

Предполагается, что змея могла попасть в квартиру через потолочные перекрытия и вентиляцию в ванной. По одной из версий, она полгода назад сбежала от заводчиков, проживающих в соседнем подъезде. Всё это время змея могла скрываться в доме. Ранее ее видели другие жильцы, но не могли поймать.