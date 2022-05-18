Минэкономразвития: экономика России будет сокращаться два года подряд на фоне масштабных санкций

18.05.2022 [Экономика]

Экономика России будет сокращаться два года подряд на фоне масштабных санкций. Уверены в Минестерстве экономического развития. 

В этом году спад составит 7,8%, в следующем — 0,7%. Такие данные приводятся в обновленных сценарных условиях развития экономики на 2023 год и плановые 2024–2025 годы. Сообщают «Ведомости»

ВВП России, согласно обновленному прогнозу, сократится в этом году меньше, чем предполагалось прежней версией, — на 7,8% вместо 8,8%. Это самое сильное падение показателя со времен мирового финансового кризиса в 2009 году.

В министерстве считают, что пик спада экономики придется на IV квартал этого года, а не на III, как предполагалось раньше. В 2023 году экономика продолжит падение и сократится на 0,7% (вместо роста на 1,3%).

При этом сохраняется неопределенность в краткосрочной перспективе. Так как продолжается санкционное давление, существуют проблемы с логистикой. Спад будет не таким резким, как предполагалось, однако в апреле–мае стали наблюдаться риски циклического кризиса экономики. Основной вклад в снижение ВВП в текущем году внесет потребление.

Стоит отметить, что улучшение прогноза по сравнению с прежней версией может быть связано с выходом оперативной статистики, которая указывает, что ожидаемый спад экономики ещё не начался

Тэги: экономика, ВВП, кризис

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