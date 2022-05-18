40% родителей Вологды оставят своих детей на лето в городе

18.05.2022 [Общество]

Организовать своим детям-школьникам отдых на Черноморском побережье в этом году планирует почти в 2,5 раза меньше родителей, чем год назад. 4 из 10 признались, что их ребенок проведет все лето в городе.

Такие данные получились в ходе опроса сервиса по поиску работы SuperJob, который был проведен с 22 апреля по 16 мая 2022 года. В опросе приняли участие родители детей школьного возраста, в том числе из Вологды.

По словам 40% родителей в Вологде, их ребенок проведет все летние каникулы в городе. Каждый третий (33%) отправит детей в деревню или на дачу, а каждый девятый (11%) — в летний оздоровительный лагерь. О том, что ребенок поедет отдыхать на Черноморское побережье, сообщили всего 8% родителей. Путешествия по России, за границу и отдых в пришкольном лагере планируют для своих детей по 2% опрошенных. Еще 6% назвали другие варианты: санатории, поездки к родственникам, спортивные лагеря и так далее.

О том, что ребенок проведет летние каникулы в городе, в этом году вологжане сообщали чаще, чем год назад, также за год значительно сократилось число респондентов, организующих своим детям отдых на Черноморском побережье, а также поездки по России и за границу.

Тэги: лето, дети

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