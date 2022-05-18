На «Северсталь» приходится 69% из всех вредных выбросов в атмосферу по Вологодской области

18.05.2022 [Общество]

На Череповецкий металлургический комбинат ПАО «Северсталь» приходится 69 % вредных выбросов в атмосферу в регионе и свыше 90 % выбросов по Череповцу. Такие данные приводит департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области в публичном докладе о своей деятельности за прошлый год. 

В целом по Вологодской области, загрязнение атмосферного воздуха носит локальный характер и наблюдается в городах Череповце, Вологде, Соколе, поселках Кадуй и Шексна, где расположены крупные промышленные предприятия и объекты теплоэнергетики.

Наибольшее количество выбросов в атмосферу приходится на Череповецкий металлургический комбинат ПАО «Северсталь», предприятия трубопроводного транспорта - ООО «Газпром трансгаз Ухта», теплоэнергетики - Филиал ПАО «ОГК-2» Череповецкая ГРЭС; химического производства - Череповецкий комплекс АО «Апатит».

Основными источниками загрязнения атмосферы в городе Вологде являются автомобильный транспорт, а также предприятия теплоэнергетики, машиностроения и металлообработки, строительной и деревообрабатывающей промышленности.

По объему выброса в атмосферу от стационарных источников Череповец находится на втором месте в России. На Череповецкий металлургический комбинат ПАО «Северсталь» приходится 69 % выбросов по области и свыше 90 % выбросов по городу.

При этом, компания ПАО «Северсталь» ежегодно вкладывает финансовые средства в природоохранную деятельность. На крупных промышленных предприятиях все основные источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух оборудованы пылегазоочистным оборудованием. В целях снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и обеспечения благоприятных условий проживания жителей Череповца с 2019 года в рамках национального проекта «Экология» реализуется региональный проект «Чистый воздух». В рамках проекта крупнейшими промышленными предприятиями города Череповца проводятся мероприятия по модернизации производственных мощностей. Говорится в отчете департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области. 

Тэги: Экология, «Северсталь»

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