В Вологодской области освоят заброшенные земли для развития молочного животноводства

18.05.2022 [Экономика]

В Вологодской области планируют освоить заброшенные сельскохозяйственные земли. 

Современный животноводческий комплекс на 3,5 тысячи голов крупного рогатого скота планируется построить в Междуреченском районе. Проект с объемом инвестиций в 800 миллионов рублей намерен реализовать племенной завод-колхоз «Аврора». Для этого в сельскохозяйственный оборот необходимо ввести порядка 4300 гектаров заброшенных земель.

«Земли в Междуреченском районе не обрабатывались порядка 30 лет, хотя они имеют выгодное расположение по отношению к областной столице, находятся вблизи от рынков сбыта молочной продукции, обеспечены подъездными путями и природным газом. К осени мы подготовим необходимую документальную базу, предприятию будут оказаны все меры господдержки, возможности проработаем с Министерством сельского хозяйства», — заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, поддержав инициативу председателя правления колхоза Владимира Жильцова.

Инвестиционная площадка регионального значения появится в Старосельском сельском поселении, соответствующие изменения внесут в Схему территориального планирования области. Затем будут изменены правила землепользования и застройки территории поселения, что позволит инвестору подготовить поля под пашни и приступить к реализации проекта.

Осваивать земли Междуреченского района колхоз начал более семи лет назад, арендуя участки — уже тогда предприятие ощущало нехватку полей для заготовки кормов на своей территории в Грязовецком районе. Из 4300 гектаров земель, которые нужно ввести в оборот для нового проекта, примерно половина заросла деревьями и кустарником.

«В этом году мы выкупили около двух тысяч гектаров земли и остатки имущества у предприятия, которое работало там много лет назад. Поля неплохие, но работы предстоит много: где-то нужно будет удалять растительность, где-то спиливать. Степень зарастания разная, объем работы колоссальный, — сказал Владимир Жильцов. — Сейчас непростое время для развития отрасли, но я уверен, что мы его преодолеем и выйдем в посткризисный период окрепшими и сильными. На новом объекте мы будем получать порядка 50 тонн молока в сутки — это серьезный прирост для нашего предприятия. Спрос на молоко есть, поэтому нет никаких сомнений в рентабельности проекта».

Кроме освоения заброшенных земель, проект предполагает строительство комплекса из пяти помещений для содержания 1600 голов дойного стада, ремонтного молодняка, для размещения доильного зала, складов для хранения сена и соломы, силосных траншей. Большую часть инвестиций составят собственные средства предприятия. Для функционирования фермы создадут 45 новых рабочих мест, трудовые ресурсы привлекут из ближайших сел. Полностью реализовать проект и запустить комплекс планируется до 2025 года. По словам Владимира Жильцова, это не единственный проект, который планируется реализовать в Междуреченском районе. Сельскохозяйственные земли также «оживут» на территории Сухонского сельского поселения. В общей сложности в районе в ближайшие годы будет освоено порядка девяти тысяч гектаров заброшенных земель.

Тэги: сельское хозяйство, Деревня - душа России

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