В Череповце по камерам видеонаблюдения задержали подозреваемого в краже велосипедов

18.05.2022 [Происшествия]

В Череповце по данным камер видеонаблюдения задержали подозреваемого в краже велосипедов. 

В полицию с заявлением о пропаже обратилась женщина, она рассказала, что в обеденное время из подъезда дома по улице Раахе, где она проживает, был похищен велосипед марки «Стелс». Сумма ущерба составила более 20000 рублей. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. На месте сотрудники полиции выяснили, что женщина оставила транспортное средство на площадке 9-го этажа. После чего обнаружила его пропажу.

«В ходе работы по данному заявлению сотрудники полиции просмотрели записи с камер наружного видеонаблюдения. В объектив одной из камер попал мужчина, который похитил велосипед из подъезда и скрылся на нем в неизвестном направлении. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался череповчанин 1993 г. р., ранее привлекавшийся за имущественные преступления. Оперативники задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — поясняют в пресс-службе УМВД по Вологодской области. 

Задержанный рассказал, что своровал велосипед, а затем продал его, из-за трудного финансового положения. Во время работы с подозреваемым сотрудники полиции установили причастность мужчины к краже еще одного велосипеда. Транспорт стоимостью 8000 рублей был похищен в одном из домов по улице Сталеваров в тот же день. В обоих случаях имущество находилось на лестничной площадке в подъезде и не было пристегнуто страховочными тросами.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до двух лет лишения свободы. 

Тэги: велосипеды, воровство

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