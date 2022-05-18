В Вологде кондуктор автобуса воровала деньги, которыми расплачивались пассажиры

18.05.2022 [Происшествия]

В Вологде возбуждено уголовное дело в отношении бывшего кондуктора автобуса. Женщина присвоила себе более 100 тысяч рублей.

Каждый день кондуктор похищала по одной тысяче рублей из сумм, оплаченных пассажирами автобуса. В полицию обратился представитель одного из пассажирских автотранспортных предприятий Вологды и сообщил, что один из работников присваивает деньги.

«Проверка показала, что ранее не судимая женщина 1971 г. р., работающая кондуктором в автопредприятии, почти ежедневно похищала по одной тысяче рублей из сумм, оплаченных пассажирами за проезд. Таким образом, за несколько месяцев она накопила более 100 тысяч рублей, которые потратила на личные нужды. В полиции женщина пояснила, что похищала деньги из-за трудного материального положения. После установления факта присвоения вверенных денег работодатель уволил недобросовестную работницу», — сообщают в пресс-службе УМВД по Вологодской области.

По данному факту следственным отделом № 3 Следственного управления УМВД России по г. Вологде возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному). Женщине грозит до 2 лет лишения свободы. 

Тэги: кондуктор, воровство

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