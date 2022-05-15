«Евровидение-2022» выиграла Украина

15.05.2022 [Культура]

Победителем «Евровидения-2022» стала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. Финал конкурса прошел в ночь на 15 мая в итальянском Турине.

По итогам голосования жюри украинцы получили 192 балла и заняли четвертую строчку. По итогам зрительского голосования Украина получила максимальное количество баллов среди всех стран — 439. В общей сложности украинцы набрали 631 балл. Исполнители из Великобритании стали вторыми, набрав 466 балла, третье место досталось Испании.

Россия в этом году была отстранена от участия. Год назад нашу страну на конкурсе представляла Манижа.

Тэги: Евровидение

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