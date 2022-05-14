Выставка бездомных животных пройдет в Вологде 18 мая. Вологжане смогут бесплатно взять к себе домой нового питомца: кошку или собаку.

– Отдаем животных бесплатно по договору об ответственном содержании, – сообщают организаторы мероприятия – волонтеры Общества защиты животных «Велес».

Желающих забрать питомцев просят принести с собой переноску или поводок. И обязательно паспорт для заключения договора об ответственном содержании.

Помимо этого в рамках мероприятия волонтеры будут принимать гуманитарную и финансовую помощь на содержание и лечение бездомных животных.

Также здесь пройдет ярмарка мастеров «Сундучок добра». Средства от продажи изделий пойдут также в фонд «Велеса».

Выставка бездомных животных пройдет 18 мая с 18:00 до 20:00 в ГДК по адресу: Вологда, Ленина, 17.

Вход свободный.

Возрастных ограничений нет.

