Виды деревянной Вологды представлены на выставке в Доме кружевниц

Выставка графики «Вологда: вчера и сегодня» художницы из Санкт-Петербурга Анастасии Коваленко открылась в Доме кружевниц на улице Благовещенской в Вологде. Здесь сейчас находится Центр ремесел.

Анастасия Коваленко впервые побывала в Вологде весной 2020 года. После этого несколько раз приезжала сюда на пленеры. Художница признается, что влюбилась в деревянные резные вологодские домики.

– Мы знакомы 2 года, через снега, ветра, шелест осенней листвы и весеннее пение птиц, с высоты полёта и с тротуаров набережной, сквозь время. Поговаривают, я успела застать еще не погоревшие дома и/или уже отреставрированные, – говорит Анастасия. – В общем, с Вологдой мы в согласии. Сужу об этом по легкости возникновения сюжетов, по удовольствию от процесса. Все там, на вологодских улицах, так и норовит быть нарисованным, бережно окрашенным, с вниманием ко всем городским морщинам, к вековой исторической стати.

Посетить выставку можно до 26 июня по адресу: Вологда, Благовещенская, 20. Центр ремесел работает без выходных.

Возрастных ограничений нет.