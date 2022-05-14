Водитель легковушки чудом выжил и остался без травм после аварии у поселка Федотово

Вологжанин Степан Сташко рассказал в социальных сетях историю о том, как ранним утром 14 мая на дороге при заезде в поселок Федотово он заметил в кювете разбитый автомобиль .

Степан остановился, вышел из машины и подошел к разбитой Daewoo. Та была в таком состоянии, что он подумал, что автомобиль стоит здесь уже давно.Daewoo

Однако вскоре к нему подошел водитель разбитого автомобиля, который после аварии отправился пешком по трассе в сторону дома. Выяснилось. что авария произошла совсем недавно.

– ДТП произошло около часа назад, – написал вологжанин Степан Сташко 14 мая в 3:33. - Пока стоял, подошел водитель. Жалобы на боль в грудной клетке.

Степан отвез пострадавшего в больницу. По дороге тот рассказал, что, видимо, заснул за рулем и на резком повороте машину вынесло с дороги.

Позже жена пострадавшего написала Степану, что водитель Daewoo отделался только синяками и ссадинами.