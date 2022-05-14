Мужчина погиб при пожаре в Вологде

44-летний мужчина погиб во время пожара, который произошел в Вологде в ночь с 13 на 14 мая.

– Вызов поступил 14 мая в 00:23. Горел частный жилой одноэтажный деревянный рубленый дом на улице Ершовской, – сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Общая площадь пожара составила 70 квадратных метров. Сгорела кровля и чердачные перекрытия. Огонь повредил внутреннюю и наружную отделку дома, имущество.

В ликвидации были задействованы шесть единиц техники и 20 человек личного состава.

Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

