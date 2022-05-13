В Вологде пластического хирурга осудят за то, что его пациентка умерла после вакуумной липосакции

13.05.2022 [Происшествия]

В Вологде перед судом предстанет пластический хирург, обвиняемый в оказании некачественных медицинских услуг. Его пациентка скончалась. 

Первым заместителем прокурора Вологодской области Михаилом Сидельниковым утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении врача — пластического хирурга одной из коммерческой медицинской организации города. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст.  238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

По версии следствия, в сентябре 2019 года врач — пластический хирург во время проведения 35-летней жительнице Вологды операции «вакуумная липосакция», проводя пациентке местную анестезию, допустил передозировку анестезирующим средством. На следующий день после проведения операции женщина, ввиду ухудшения состояния здоровья, была доставлена в городскую больницу, где несмотря не все принятые меры, вскоре скончалась по причине нейротоксического действия препарата. 

Уголовное дело направлено в Вологодский городской суд. 

Тэги: врачи, пластическая хирургия

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