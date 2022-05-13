Встреча «Вам революцию или чай пить?» пройдет в Вологде 19 мая.

– Продолжаем пополнять копилку знаний о Вологде начала 20-го века. Мероприятие посвящено теме дневника Алексея Ремизова – русского писателя, художника, каллиграфа, одного из наиболее ярких стилистов в русской литературе, – говорится в анонсе встречи. – Мы расскажем о пребывании Ремизова в нашем городе. Очертим круг ссыльных, с которыми он общался в нашем городе. А это Борис Савинков, Петр Щеголев, Николай Бердяев.

Спикер встречи – Ираида Копьева, расскажет о том, что в Вологде были написаны некоторые произведения этого писателя. Здесь же состоялось его знакомство с будущей супругой, Серафимой Довгелло.

– Мы погрузимся в предреволюционные настроения и революционные события 1918-1919 годов на основе романа-хроники Ремизова «Взвихренная Русь», – добавляют организаторы.

Встреча проводится в рамках проекта «Прошло 100 лет: мы изменились?» на средства гранта Благотворительного фонда Владимира Потанина.

Начало мероприятия 19 мая в 18:00 в музее «Дом купца Самарина» по адресу: Вологда, Советский проспект, 16 «А».

Записаться на встречу можно по ссылке.

Вход свободный.

Возрастные ограничения: (12+).