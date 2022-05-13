В Вологде вновь затопило улицу Доронинскую

13.05.2022 [Общество]

Улицу Доронинскую вновь затопило. Ремонт там был сделан в прошлом году. 

«Улица Доронинская. Ремонт был сделан в прошлом году. Асфальт и бордюры новые, а о дренаже снова никто не позаботился», — такое сообщение появилось в паблике «Подскажите Вологда».

Автор уверен, что если сейчас не предпринять никаких мер, то асфальт на улице Доронинской долго не проживет. По словам автора поста, если городские коммунальщики не предпримут никаких действий, жить асфальту на Доронинской осталось недолго.

Участок улицы Доронинской от Дальней до дома № 57 построили прошлой осенью на средства, выделенные в рамках Дорожного фонда. На ее ремонт ушло более 50 млн рублей. 

 

Тэги: дороги, подтопило

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