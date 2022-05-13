Вологжанин украл из парфюмерного магазина два флакона женских духов

В Вологде полицейские задержали 32-летнего местного жителя, который украл из парфюмерного магазина два флакона женских духов.

Факт кражи выявили работники магазина во время просмотра записей с камер видеонаблюдения. Сумма ущерба составила около 3000 рублей. Личность подозреваемого установили в результате оперативно-розыскных мероприятий. Ранее судимый мужчина пояснил, что увидел духи на прилавке, положил их в карман и ушёл, не заплатив.

«Также мужчина пояснил, что решился на преступление, а позже потратил духи по назначению, так как это его любимый аромат», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.