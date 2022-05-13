В Череповце следователи проводят проверку по факту падения ребёнка из окна детского сада

В Череповце следователи проводят проверку по факту падения ребёнка из окна второго этажа детского сада на улице Вологодской.

Как NewsVO сообщал ранее, инцидент произошёл 11 мая около 17:30. Мальчик получил переломы и закрытую черепно-мозговую травму. Его госпитализировали. Выяснилось, что ребёнок — сын воспитателя. Женщина пришла на репетицию выпускного одной из групп и ненадолго оставила мальчика одного.