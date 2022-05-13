Жительница Вологды заявила полицейским, что её ударили ножом и угрожали убийством

13.05.2022 [Происшествия]

В Вологде суд рассмотрел уголовное дело в отношении 45-летней местной жительницы, обвиняемой в заведомо ложном доносе.

В ноябре 2021 года женщина заявила полицейским, что её ударили ножом и угрожали убийством. При этом правоохранители предупредили её об ответственности за заведомо ложный донос. В ходе проверки факты из её заявления не подтвердились.

«В ходе судебного разбирательства подсудимая вину в совершении преступления признала полностью, пояснила, что преступление совершила вследствие чрезмерного употребления спиртных напитков», — сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

С учётом мнения гособвинителя, а также семейного, материального положения женщины и положительных характеристик её личности, суд назначил ей наказание в виде штрафа в 5000 рублей.

Тэги: ложный донос, нападение с ножом, угрозы

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