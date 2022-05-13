В Вологде начали заливать фундамент школы на улице Сергея Преминина

К заливке фундаментной плиты приступили на строительной площадке школы на улице Сергея Преминина. Этот объект более чем на 1200 мест с бассейном возводится на средства федерального инфраструктурного бюджетного кредита.

«Начинаем заливать фундамент школы на улице Сергея Преминина. Сейчас бетонирование идет на одном из четырех блоков, на втором идут подготовительные работы, еще на двух – вывоз грунта. Основанием школы станет фундаментная плита около 4 тысяч кубометров. Завершится бетонирование к концу июня, далее начнется возведение монолитных стен. Я напомню, решение о строительстве этой школы было принято на Градсовете при Губернаторе области Олеге Кувшинникове. При его поддержке получены и средства федерального инфраструктурного кредита. Откроем школу на 1224 места в сентябре 2023 года», - сказал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Сейчас на объекте работают около 50 человек и техника: бетононасосы, миксеры, экскаваторы, КамАЗы. Фундаментные работы будут завершены к концу июня. Затем, ориентировочно до ноября продлится возведение стен. Далее по плану – отделка фасада, внутренние отделочные работы и благоустройство территории.

В трехэтажном здании разместятся учебные классы, мастерские, гардероб, актовый зал, библиотека, столовая, два бассейна и спортивные залы. Планируется, что в новые помещение переедут ученики и педагоги школы № 41, а ее корпус перейдет школе № 3. Таким образом, большая часть школьников этого микрорайона будет переведена на обучение в первую смену.

Новый социальный объект способствует выполнению поручения Президента РФ о поэтапном отказе от второй смены в образовательном учреждении, а также реализации национальных проектов «Образование» и «Демография» в Вологде. Также в Вологде в рамках нацпроекта «Образование» возводится еще одна школа – на ул. Возрождения на 1000 мест. Сообщают в администрации города Вологды.