Деньги на обочину: в Череповецком районе решили отремонтировать дорогу, засыпав бетон шлаком

13.05.2022 [Общество]

Наталья Рюмина

В Череповецком районе решили отремонтировать дорогу, засыпав бетон шлаком, сообщают местные жители. Мало того, что это оказался мало эффективный ремонт, так как шлак быстро стал улетать из-под колес машин на обочины, так еще и по дороге стало передвигаться невозможно. 

Ремонт дороги на Костяевку в Череповецком районе начался еще в ноябре прошлого года. Дорога до этого была уложена бетонными плитами. Почему-то в ходе ремонта их решили засыпать шлаком. Ноу-хау совсем не обрадовало жителей, потому что дорога после ремонта стала невыносимой. 

«Как нам объяснил Артём Соколов (заместитель руководителя администрации Череповецкого района — ред.), виноват недобросовестный подрядчик. И ремонт дороги начат по просьбе жителей Костяевки. Правда этим жителям никто не может объяснить — зачем надо было засыпать плиты… А между тем пошёл седьмой месяц… Надо сказать, шлак подукатали, правда за счёт автолюбителей, вернее резины наших машин», — пишет местная жительница Елена Крюкова

Она решила связаться с Артемом Соколовым и попросила его, чтобы он как-то повлиял на ситуацию. Тот пообещал, что все будет исправлено: ведь ремонт еще не окончен, а сроки его отодвинуты судом до 31 мая. 

Елена Крюкова отмечала, что все костяевцы с нетерпением ждут продолжения ремонта дороги от отворотки на Городище. Заместитель главы заверил ее, что в ближайшие дни рабочие выйдут на объект. 25 апреля он уточнил, что подрядчик прислал график, где в качеств срока старта работ значилось 4 мая. Однако в этот день ремонт дороги и исправление прошлых ошибок так и не начались.

Это закон

Накануне, 12 мая, выяснилось, что ремонт дороги решено продолжить по старой схеме: засыпка бетонных плит шлаком — подрядчик уже завез его на объект. Елена Крюкова вновь связалась с заместителем главы района с просьбой прояснить ситуацию.

«Надеюсь вы не повторите ошибку предыдущего правления. Плиты засыпать не надо дальше», — сказала она чиновнику.

На что он ответил, что у администрации уже есть на руках проект, который прошёл экспертизу, и власти продолжат его реализовывать, «это закон». Он также пообещал, что на все вопросы жителей 13 мая ответят специалисты.

На такой дороге, проект ремонта которой прошел все экспертизы, невозможно проехать на велосипеде, затруднительно ездить на машине. Есть риск попадания камней в стекла машины. Средства, выделенные на приведение полотна в порядок, оцениваются почти в 280 млн рублей.

Подобным образом испортили дороги и за Городищем Череповецкого района, в водоохранной зоне. В администрации Череповецкого района жителям Городища также ответили, что все экспертизы пройдены.

Тэги: некачественный ремонт, дороги

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