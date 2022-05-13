С начала года из РФ выехало 3,8 млн россиян

13.05.2022 [Общество]

В январе–марте 2022 года, по данным ФСБ, за границу выехали 3,88 млн граждан России. Это на 31% больше, чем годом ранее, но на 53% меньше, чем в допандемийном 2019 году.

28% таких выездов (1,09 млн) пришлось на государства, признанные российскими властями «недружественными»: на Украину (328 тысяч), Финляндию (157 тысяч), Эстонию (125 тысяч) и Германию (61 тысяч), подсчитал РБК

Более 40% поездок россиян за рубеж приходится на постсоветские страны, отмечала Ассоциация туроператоров. Причем цель поездки зачастую носит нетуристический характер, указывали в АТОР. 

С 24 февраля, когда Россия начала проводить спецоперацию военную операцию на территории Украины, отъезд россиян за рубеж, как полагают некоторые аналитики, усилился. Однако статистики по срокам пребывания за границей нет. Как подчеркивают в АТОР, определить, уехал тот или иной человек на несколько дней или решил вовсе остаться в другой стране, из представленных данных невозможно.

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