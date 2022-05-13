Череповецкие спортсмены привезли из Твери золото и серебро Всероссийских соревнований по боксу

Две золотые и одну бронзовую медаль завоевали череповчане на Всероссийских соревнованиях по боксу памяти первого мастера спорта СССР из Тверской области Виталия Карелина. Соревнования прошли в Твери со 2 по 8 мая.

Череповец представляли спортсмены отделения бокса «СШОР № 3». Череповчане завоевали две золотые и одну бронзовую медаль.

Владислав Могильный одержал три победы, в трех поединках, и стал чемпионом в весовой категории до 60 килограммов, выполнив норматив «Мастера спорта России». Кирилл Пошехонов одержал победу в категории до 54 килограммов. Гасан Курбанмагомедов завоевал бронзовую медаль в весовой категории 75 килограммов.

В этом году в турнире приняли участие 115 мужчин и женщин в возрасте 19-40 лет. На ринге боролись боксеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Краснодарского края, Ненецкого и Чукотского автономных округов, республик Коми и Карелия, а также Московской, Ленинградской, Псковской, Оренбургской, Самарской, Пензенской, Вологодской, Волгоградской, Тульской, Ивановской, Белгородской, Ульяновской, Новгородской и Тверской областей.