Череповецкие спортсмены привезли из Твери золото и серебро Всероссийских соревнований по боксу

13.05.2022 [Спорт]

Две золотые и одну бронзовую медаль завоевали череповчане на Всероссийских соревнованиях по боксу памяти первого мастера спорта СССР из Тверской области Виталия Карелина. Соревнования прошли в Твери со 2 по 8 мая.

Череповец представляли спортсмены отделения бокса «СШОР № 3». Череповчане завоевали две золотые и одну бронзовую медаль.

Владислав Могильный одержал три победы, в трех поединках, и стал чемпионом в весовой категории до 60 килограммов, выполнив норматив «Мастера спорта России». Кирилл Пошехонов одержал победу в категории до 54 килограммов. Гасан Курбанмагомедов завоевал бронзовую медаль в весовой категории 75 килограммов.

В этом году в турнире приняли участие 115 мужчин и женщин в возрасте 19-40 лет. На ринге боролись боксеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Краснодарского края, Ненецкого и Чукотского автономных округов, республик Коми и Карелия, а также Московской, Ленинградской, Псковской, Оренбургской, Самарской, Пензенской, Вологодской, Волгоградской, Тульской, Ивановской, Белгородской, Ульяновской, Новгородской и Тверской областей.

Тэги: бокс
Фото: vk.com/sport_d3

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