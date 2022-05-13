Вологодское «Динамо-М» сыграло вничью с кировским «Факелом» 

Футболисты вологодского «Динамо-М» с ничьей стартовали в Кубке России среди любительских команд 3 лиги зоны «Золотое кольцо».



Несмотря на то, что в протоке значится молодежная команда, подопечные Рудольфа Чесалова отправилась на игру основным составом. Первый тайм ¼ финала Кубка против кировского «Факела» завершился вничью — 1:1. Константин Шишкин вывел хозяев вперед, а «бело-синие» ответили забитым мячом Артура Малыгина.

Во втором тайме Владислав Беляев уже на 46-й минуте матча вывел вологжан вперед. Хозяева сравняли счет в середине второго тайма. Развязка же наступила уже в компенсированное время. Сначала Максим Киров вновь выводит «динамовцев» вперед. А затем, уже на последних секундах матча, хозяева получили возможность пробить штрафной: к мячу в столь ответственный момент подошел капитан «Факела» Константин Шишкин и оформил дубль в матче.



Результат игры — ничья, 3:3. Все, как и в игре «Череповец СШОР Витязь» — ФК КССС, решится во второй встрече. Ответный матч между «Динамо-М» и кировским «Факелом» пройдет в областной столице 21 мая.